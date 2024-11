FCF adia Conselho Técnico do Cearense 2025 e aguarda calendário da CBF para remarcar

Com o atraso na publicação do calendário de futebol brasileiro de 2025 pela CBF, a Federação Cearense de Futebol (FCF) precisou adiar o Conselho Técnico do Campeonato Cearense de 2025, que estava previsto para acontecer na quarta-feira (6).

Sem saber o espaço que a mentora do futebol brasileiro reservou para os estaduais na próxima temporada, a FCF alegou que fica inviável deliberar sobre as datas do certame local e consequentemente definir se a fórmula de disputa se manterá a mesma.

Não há uma nova data definida para o Conselho Técnico, mas o Diário do Nordeste apurou que a expectativa é de que a CBF divulgue o calendário de 2025 entre os dias 7 e 8 de novembro.

Em 2025, dois debutantes vão disputar a divisão principal do Campeonato Cearense: Tirol e Cariri. Além deste último, Barbalha e Iguatu representam o interior do Estado, enquanto a região metropolitana de Fortaleza terá Horizonte e Maracanã como representantes. Pela capital, além dos tradicionais Ceará, Fortaleza e Ferroviário, estão no certame Floresta e Tirol.

O Sistema Verdes Mares é detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Cearense 2025 e fará a cobertura completa de todos os eventos referentes à competição em seus veículos.