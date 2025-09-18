Procurador Geral do TJDF renuncia para concorrer à presidência do Ferroviário

O advogado Rodger Raniery, que vai concorrer à presidência do Ferroviário, anunciou nesta quinta-feira (18) que renunciou ao cargo de Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará para disputar o pleito coral.

Rodger já estava licenciado do cargo no TJDF-CE há mais de uma semana, mas houve questionamento nos bastidores quanto à ligação dele com o órgão enquanto candidato. O Diário do Nordeste teve acesso a um requerimento assinado por um conselheiro do Ceará, um conselheiro do Fortaleza e um sócio-torcedor do Ferroviário solicitando a renúncia do advogado alegando ética e funcional, mas o tribunal informou que não recebeu o documento.

Com a renúncia, o cabeça da chapa Amor e Lealdade vai concorrer nas eleições sem nenhum vínculo com outro órgão do mundo esportivo. Ele terá Francisco Neto, ex-diretor de futebol e conselheiro coral como vice.

“Abrir mão de um cargo de relevância no futebol cearense é a maior prova da minha dedicação ao Ferroviário. Quero mudar o rumo do clube, recuperar suas raízes e, ao mesmo tempo, trazer transparência e modernização para que o Ferrim volte a crescer com responsabilidade”

O conselho deliberativo do Ferroviário deve divulgar nos próximos dias o edital das eleições, que tem previsão para ocorrer em novembro.