Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Eleições no Ferroviário: com duas chapas encaminhadas, pleito fervilha nos bastidores

Antes mesmo da publicação do edital do pleito, existem candidatos anunciados e contestação na Justiça Desportiva

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 21:56)
Jogada
Legenda: Pleito para definir novo presidente coral deve ocorrer em novembro
Foto: Brenno Rebouças/SVM

O Ferroviário passará por eleições presidenciais em novembro, e os bastidores corais já fervilham com articulações de chapas. Pelo menos duas alas já dão candidaturas como certas, mas nenhuma se denomina como grupo de situação. O atual presidente, Aderson Maia, não deverá tentar reeleição.

O primeiro nome anunciado como candidato é o de Rodger Ranieri, ex-diretor jurídico do clube, que exercia o cargo de Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF-CE), mas se licenciou com o propósito de assumir a presidência do Tubarão da Barra. Ele escolheu como vice Francisco Neto, conselheiro do clube e ex-diretor de futebol da equipe. Ele conta com o apoio do ex-presidente coral Valmir Araújo.

Rodger se anuncia como um candidato independente, se esquivando do rótulo de situação. O advogado ressalta, inclusive, que não tem o apoio formalizado do atual presidente do clube e tem divergências com a administração atual do time da Barra do Ceará.

Uma outra chapa, que se denomina oposição, deve ser formada por Newton Filho. O ex-presidente do Ferroviário quer retornar ao clube após renunciar ao cargo em julho de 2022 (havia assumido em março de 2019, após renúncia de Valmir Araújo). Nome mais forte do grupo, o mandatário do título da Série D de 2018 ainda não se anuncia como cabeça de chapa. Ele conta com o apoio do ídolo coral Edson Cariús.

As candidaturas, no entanto, ainda não são oficiais. O conselho deliberativo do Ferroviário vai divulgar o edital da eleição nos próximos dias e o pleito será marcado para o mês de novembro. Os sócios-torcedores corais têm direito de votar.

Contestação

Em meio a organização das chapas, o TJDF-CE recebeu um requerimento assinado por um conselheiro do Fortaleza, um conselheiro do Ceará e um sócio-torcedor do Ferroviário solicitando o indeferimento da licença solicitada por Rodger Ranieri do cargo de Procurador Geral do tribunal, sob a alegação de incompatibilidade ética e funcional.

O documento protocolado na sede do TJDF-CE pede que o Pleno do tribunal delibere sobre uma renúncia ao cargo ou determine a perda do direito de participar do pleito eleitoral do Ferroviário. A Procuradoria deve despachar sobre o documento nos próximos dias (se dará prosseguimento ou não).

 
Assuntos Relacionados
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições no Ferroviário: com duas chapas encaminhadas, pleito fervilha nos bastidores

Antes mesmo da publicação do edital do pleito, existem candidatos anunciados e contestação na Justiça Desportiva

Brenno Rebouças Há 30 minutos

Jogada

Douglas Costa tem prisão decretada por não pagamento de pensão e deixa clube na Austrália

Valor da dívida chega a quase meio milhão de reais

Redação Há 42 minutos
jogadores

Jogada

De olho no Bahia, Condé faz trabalho com elenco dividido por setores

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena Castelão

Redação Há 1 hora

Jogada

Ceará disputará Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina na Paraíba em outubro

A Seleção Cearense está no Grupo A, ao lado da Seleção Brasileira e da Seleção de Pernambuco

Redação Há 2 horas

Jogada

River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, escalações e horário

Partida válida pelas quartas de final da Libertadores

Redação 17 de Setembro de 2025
Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará tem mais de 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Bahia

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (20), na Arena Castelão

Daniel Farias 17 de Setembro de 2025