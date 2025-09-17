Eleições no Ferroviário: com duas chapas encaminhadas, pleito fervilha nos bastidores

O Ferroviário passará por eleições presidenciais em novembro, e os bastidores corais já fervilham com articulações de chapas. Pelo menos duas alas já dão candidaturas como certas, mas nenhuma se denomina como grupo de situação. O atual presidente, Aderson Maia, não deverá tentar reeleição.

O primeiro nome anunciado como candidato é o de Rodger Ranieri, ex-diretor jurídico do clube, que exercia o cargo de Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF-CE), mas se licenciou com o propósito de assumir a presidência do Tubarão da Barra. Ele escolheu como vice Francisco Neto, conselheiro do clube e ex-diretor de futebol da equipe. Ele conta com o apoio do ex-presidente coral Valmir Araújo.

Rodger se anuncia como um candidato independente, se esquivando do rótulo de situação. O advogado ressalta, inclusive, que não tem o apoio formalizado do atual presidente do clube e tem divergências com a administração atual do time da Barra do Ceará.

Uma outra chapa, que se denomina oposição, deve ser formada por Newton Filho. O ex-presidente do Ferroviário quer retornar ao clube após renunciar ao cargo em julho de 2022 (havia assumido em março de 2019, após renúncia de Valmir Araújo). Nome mais forte do grupo, o mandatário do título da Série D de 2018 ainda não se anuncia como cabeça de chapa. Ele conta com o apoio do ídolo coral Edson Cariús.

As candidaturas, no entanto, ainda não são oficiais. O conselho deliberativo do Ferroviário vai divulgar o edital da eleição nos próximos dias e o pleito será marcado para o mês de novembro. Os sócios-torcedores corais têm direito de votar.

Contestação

Em meio a organização das chapas, o TJDF-CE recebeu um requerimento assinado por um conselheiro do Fortaleza, um conselheiro do Ceará e um sócio-torcedor do Ferroviário solicitando o indeferimento da licença solicitada por Rodger Ranieri do cargo de Procurador Geral do tribunal, sob a alegação de incompatibilidade ética e funcional.

O documento protocolado na sede do TJDF-CE pede que o Pleno do tribunal delibere sobre uma renúncia ao cargo ou determine a perda do direito de participar do pleito eleitoral do Ferroviário. A Procuradoria deve despachar sobre o documento nos próximos dias (se dará prosseguimento ou não).