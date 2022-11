Ex-marido de Jojo Todynho faz dancinha e é criticado: ‘Sem sal e sem açúcar’

Recém-separado de Jojo Todynho, o militar Lucas Souza, de 21 anos, aderiu ao TikTok e publicou vídeo fazendo a coreografia de uma música baiana dentro de um banheiro.

Nos comentários, no entanto, ele não foi elogiado.

“Sem sal e sem açúcar”, escreveu um seguidor. “Jojo não perdeu nada”, disse outro. “Agradece a Jojo! Você era desconhecido! Tudo sobre a fama agradece a gata”, publicou outro usuário.

Lucas Souza reage a críticas

Lucas não gostou das críticas que recebeu e desabafou. Ele explicou que está tentando “seguir a vida” após o divórcio para dar um futuro melhor para a família.

“Vi o povo me pintando como se fosse o pior ser humano do mundo. Eu não sei me expressar bem, não estou aqui para me vitimizar e nem para demonstrar fraqueza para ninguém, até porque Deus me sustenta e sou fiel a ele”, disse.

“Eu fico triste com o ser humano me julgando como se fosse uma pessoa ruim. Eu nunca fiz mal para ninguém, vocês não sabem da vida das pessoas, e sim só o que é passado aqui. Sempre batalhei para conquistar minhas coisas e nunca dependi de ninguém ou tirei algo de alguém. Se estou incomodando nas redes sociais, é simplesmente não acompanhar e não seguir. Simples! Eu só estou tentando seguir minha vida bem, e batalhando para dar um futuro melhor para minha família”, finalizou.

Jojo e Lucas se separaram em outubro. Ele, no entanto, segue com o nome da ex, Jordana Gleise, tatuado no corpo.