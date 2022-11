Irmã de Deolane expõe ameaças de morte contra família: "prepara o caixão"

A advogada e influenciadora Dayanne Bezerra, irmã da participante de 'A Fazenda 14' Deolane, expôs nesta segunda-feira (21) diversas mensagens que recebe com ameaças a ela e à sua família.

Em publicações nas redes sociais, ela disse ser contra qualquer tipo de violência. "Minha família não é de vitimizar, não costumamos fazer isso, mas diante dos fatos e das coisas que estão sendo expostas, eu vou postar as ameaças que nós recebemos constantemente", afirmou.

A advogada publicou as mensagens ofensivas recebidas no direct do Instagram e no WhatsApp de sua assessoria. "Prepara o caixão da Deolane, viu", diz uma das ameaças.

Em outra conversa, com a assessoria de Dayanne, uma pessoa afirma ter todos os dados da família.

A irmã de Deolane disse esperar que os ataques passem quando o reality terminar. "Isso é um jogo, se Deus quiser vai acabar. E quando acabar, todo mundo vai para o seu lado em paz", disse.

Deolane é alvo de reclamação

Dayanne expôs as ameças após a equipe de Bárbara Borges, outra participante de 'A Fazenda', publicar nota de repúdio às atitudes de Deolane. "Já que eles estão mostrando, a gente vai ser obrigado a mostrar", disse a influenciadora.

Deolane foi alvo de reclamação depois de ameaçar "quebrar a cara" de Bárbara em uma discussão dentro do reality, na noite de domingo (20).

"Você me ameaçou não sei mais quantas vezes", disse Bárbara durante uma dinâmica da discórdia. De frente para a atriz, no entanto, Deolane não se intimidou. "Ameacei de quebrar a sua cara", disse, ouvindo de Babi que seria criminosa. "Não dá nada!", respondeu.

A equipe de Babi usou as redes sociais para repudiar às atitudes da advogada, agradecendo o apoio recebido até então.

"Repudiamos qualquer toda e qualquer forma de agressão, seja verbal ou física. Repudiamos não só quando a nossa participante é a vítima, mas a qualquer participante", continuou o comunicado.