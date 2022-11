Saga Crepúsculo volta aos cinemas em todo o Brasil após 10 anos

A legião de fãs de 'Crepúsculo' terá motivos para comemorar a chegada de dezembro. A Paris Filmes anunciou, nesta segunda-feira (21), que relançará todos os filmes da saga nos cinemas de todo o Brasil a partir do dia 1º do próximo mês.

Celebrando os 10 anos do lançamento do último filme, 'Amanhecer Parte 2', a distribuidora irá exibir semanalmente um título por vez, na ordem em que foram exibidos originalmente.

Crepúsculo abrirá o relançamento no dia 1º de dezembro. Logo após, vem 'Lua Nova', o segundo filme da saga, que estará nas telonas a partir do dia 8, seguido pelo terceiro filme, 'Eclipse', no dia 15. Já os dois últimos, 'Amanhecer partes 1 e 2', estarão disponíveis nos cinemas a partir de 20 e 27 de dezembro, respectivamente.

Confira datas em que os filmes da saga Crepúsculo serão relançados nos cinemas

01/12: Crepúsculo

8/12: A Saga Crepúsculo: Lua Nova

15/12: A Saga Crepúsculo: Eclipse

22/12: A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1

29/12: A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2

A saga Crepúsculo, que marcou toda uma geração, é baseada nos quatro romances da série Twilight, da autora norte-americana Stephenie Meyere. Os filmes de gênero fantasia e romance são protagonizados por Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.