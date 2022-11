Coldplay anuncia mais um show no Rio em 2023

Com ingressos esgotados para os dois shows já divulgados no Rio de Janeiro, a banda Coldplay anunciou nesta segunda-feira (21) que fará mais uma apresentação na capital carioca. O terceiro show da turnê mundial “Music Of The Spheres” acontece no dia 28 de março, no Estádio Nilson Santos (Engenhão).

Ao todo, a banda acumula 11 shows em solo brasileiro. Os já agendados no Rio ocorrem em 25 e 26 de março. Já em São Paulo, no Estádio Morumbi, são seis apresentações: dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março. Também há dois shows em Curitiba, em 21 e 22 de março.

Os ingressos do show extra do Coldplay no Rio de Janeiro começam a ser vendidos nesta terça-feira (22), a partir das 10h, por meio do site do Eventim.

CONFIRA COMO FICA A TURNÊ DO COLDPLAY NO BRASIL EM 2023: