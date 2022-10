Coldplay lança novos lotes de ingressos para shows no Brasil

São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba são os três estados escolhidos pela banda Coldplay para os próximos shows em território brasileiro. Com anúncio nesta segunda-feira (17), a banda liderada pelo vocalista Chris Martins, divulgou data e local da apresentação em Curitiba.

Após seis apresentações em São Paulo, a banda seguirá para Curitiba em 21 de março do próximo ano, para show no Estádio Couto Pereira.

Além do anúncio da nova data de apresentação, o grupo abrirá novos lotes de ingressos para os shows já marcados no Rio de Janeiro e São Paulo. As vendas terão início na próxima quinta-feira (20) às 10h no site e 11h na bilheteria oficial.