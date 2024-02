Saiba quem é Diego Dirísio, conhecido como 'Senhor das Armas' preso na Argentina

Um dos maiores traficantes de armas da América Latina, Diego Hernan Dirísio, foi preso na tarde desta sexta-feira (2), em Buenos Aires, na capital da Argentina. Conhecido como "senhor das armas", o suspeito era responsável pelo esquema que abastecia o armamento de facções criminosas no Brasil. As informações são do g1.

O "senhor das armas" também comandava o tráfico no Paraguai. O homem foi capturado pela Interpol. Ele é cidadão argentino. Durante a captura, Dirísio estava acompanhado da esposa Julieta Nardu Aranda. A mulher também era procurada pela Justiça no Paraguai.

O casal era procurado pelas autoridades desde o final de 2023. A Polícia Federal já investigava Dirísio e o esquema de armas relacionado ao Brasil.

Trágico de armas para facções brasileiras

Após a prisão, o superintendente da PF, o delegado Flávio Albergaria, foi notificado. O homem estaria envolvido em negociações com uma facção de origem paulista e outra de origem carioca. Com as organizações criminosas, ele teria movimentado R$ 1,2 bilhão.

"Ele é o dono da empresa, que coordena todas as atuações da empresa, fazia as tratativas diretas para a venda e revenda com ciência de que essas armas deveriam ser raspadas e destinadas ao crime organizado. Isso foi provado na investigação e essa foi a maior dificuldade no início da operação", disse o delegado Flávio Albergaria.

As autoridades chegaram ao casal após denúncias anônimas.