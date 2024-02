Menino fica preso em máquina de resgatar pelúcias na Austrália

Um menino de 3 anos ficou preso em uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia e precisou ser resgatado pela polícia em um shopping center na cidade de Brisbane, na Austrália. De acordo com imagens divulgadas pela polícia no X (antigo Twitter), na quarta-feira (31), a criança, identificada como Ethan, aparece se movimentando entre os brinquedos e se comunicando com os pais enquanto aguardava o resgate. Policiais informaram que o garoto aproveitou um momento de distração do pai e entrou na máquina pelo compartimento de saída das pelúcias.

Veja também

Assustado, o pai do menino, Timothy Hopper, disse que Ethan sumiu e apareceu dentro da máquina em "uma fração de segundo". "Eu não tive nenhuma chance de reagir, foi inacreditável o quão rápido ele entrou", disse à Australian Broadcasting Corporation.

Assista ao vídeo

A polícia afirmou que Ethan entrou na máquina "em busca do prêmio final", mas não conseguiu voltar. Nas imagens, familiares do menino aparecem o orientando a ficar de costas e cobrir os olhos em um dos cantos da máquina enquanto os policiais quebravam o vidro para resgatá-lo.

Ao ser salvo, Ethan foi recebido com abraços e aplausos por sua família.