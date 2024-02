Avião cai nos Estados Unidos e atinge parque de trailers; várias pessoas morreram

Um avião de pequeno porte caiu em um parque de trailers na cidade de Cleawater, na Flórida, extremo sudeste dos Estados Unidos. O acidente, ocorrido na noite dessa quinta-feira (1º), provocou diversas mortes, de acordo com as autoridades locais.

Veja também

Comandante do Corpo de Bombeiros municipal, Scott Ehlers, explicou que a queda ocorreu pouco tempo após o aeroporto da região ter recebido um alerta sobre uma aeronave com problemas.

Ao despencar, o avião atingiu diretamente uma das residências móveis do local e provocou incêndios em, pelo menos, outras três, deixando inúmeras vítimas. “Posso confirmar que temos várias mortes, tanto no avião quanto dentro das casas móveis”, afirmou Scott.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R