Avião de Amelia Earhart pode ter sido encontrado após 90 anos de acidente; conheça história

O avião da piloto estadunidense Amelia Earhart pode ter sido descoberto após mais de 90 anos desde o acidente. Ela ficou conhecida na década de 1930 por ser a primeira mulher a pilotar um avião e atravessar o Oceano Atlântico. Apesar de ter o plano de dar a volta ao mundo em 1937, ela sumiu em julho daquele ano ao lado do navegador Fred Noonan. O mistério nunca foi solucionado.

Conforme o g1, um ex-oficial da Aeronáutica dos EUA disse ter encontrado os restos do avião. Tony Romeo também é diretor-executivo da empresa Deep Sea Vision. Em entrevista à NBC, ele detalhou que realizou uma expedição de US$ 11 milhões (R$ 54 milhões) buscando no fundo do mar.

Para as buscas, o ex-oficial utiliza uma tecnologia de sonares no local em que suspeita da queda da aeronave. Em dezembro, Tony registrou uma imagem desfocada em formato de avião. A fotografia foi feita próxima da Ilha de Howland, entre Austrália e Havaí.

Segundo Tony, ele desconhece outro avião que caiu na mesma área, e defendeu que a suposta aeronave fotografada tem formato semelhante aos modelos dos anos 1930, da época de Amelia. Em 2024, ele deve retornar ao local com uma câmera submarina.

Legenda: O destino de Amelia nunca foi esclarecido Foto: Shutterstock

Volta ao mundo

Amelia tinha a meta de dar a volta ao mundo seguindo a Linha do Equador. No entanto, após partir de Lae, na Papua-Nova Guiné, rumo à Ilha Howland, ela desapareceu com Fred Noonan. Ela sobrevoou o Oceano Pacífico, e deveria pousar em uma pequena pista. Porém, antes de desaparecer, indicou que não conseguia enxergar a pista.

Desde 2 de julho de 1937, então, a aviadora e o copiloto nunca mais foram ouvidos ou vistos. Em 1939, dois anos depois, Amelia foi declarada morta e os corpos nunca foram encontrados.