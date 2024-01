Brasileira é presa com 130 sapos venenosos no Aeroporto da Colômbia

Uma brasileira foi presa pela Polícia Nacional da Colômbia ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, com 130 sapos venenosos. Presente na lista de animais “mais venenosos do mundo”, os anfíbios seriam levados pela mulher para São Paulo.

De acordo com informações do O Globo, agentes da Delegacia do Aeroporto encontraram as rãs em mais de 100 potes camuflados, dentro da mala da viajante. Para justificar a bagagem, a brasileira afirmou que os animais foram um presente dado por comunidades de Nariño, região de pasto na Colômbia.

As autoridades, no entanto, não acreditaram na versão da turista devido ao grande número de espécimes transportados. Desta forma, foi iniciado um processo penal pelo crime de tráfico de vida selvagem e a brasileira foi deixada à disposição da Procuradoria-Geral da República.

Mediante actividades de prevención y control en el Aeropuerto Internacional el Dorado, logramos la captura de una persona de nacionalidad extranjera por el delito de tráfico de fauna.



Segundo a polícia colombiana, os sapos apresentavam sinais de asfixia ao serem apreendidos e já estavam a poucas horas de morrer. Recuperados, eles foram entregues à Secretaria Distrital do Meio Ambiente de Bogotá e ficarão sob o cuidado de profissionais do Centro de Atenção e Avaliação da Flora e Fauna Silvestres.

SAPOS VENENOSOS

Da espécie Opphaga histriónica, os anfíbios capturados são conhecidos como “rãs-arlequim” e são originários de países da América Central. Eles possuem peles de tons vibrantes, além de serem altamente venenosos.

Ainda conforme informado pelas autoridades colombianas, os sapos estão ameaçados de extinção e costumam ser muito procurados por colecionadores. Um espécime, inclusive, pode custar até mil dólares, cerca de R$ 5 mil.