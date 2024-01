Homem é preso após abrir porta de emergência e subir em asa de avião no México

Um homem foi preso após sair do avião onde estava pela saída de de emergência e subir na asa da aeronave na última quinta-feira (25). O episódio aconteceu no Aeroporto Internacional da Cidade do México, na capital mexicana, em avião da AeroMexico que deveria decolar com destino à Guatemala.

O gesto do passageiro — feito antes da decolagem — foi recebido com gratidão pelos demais passageiros que aguardavam o voo. Isto porque eles estavam esperando havia quase cinco horas pelo momento da partida. As informações são do New York Post.

O atraso, causado pela necessidade de manutenção na aeronave, causou transtornos aos passageiros, que alegaram estar há mais de quatro horas sem ventilação suficiente e sem água aguardando pela decolagem. Farto da espera, o homem saiu do avião, subiu na asa da aeronave e, na sequência, se entregou às autoridades policiais "sem afetar a aeronave ou qualquer passageiros", informaram os responsável pelo aeroporto.

Para os companheiros de viagem, a atitude do homem foi “para proteger a todos, com o apoio de todos”. “O atraso e a falta de ar criaram condições que colocaram em risco a saúde dos passageiros. Ele salvou nossas vidas”, diz comunicado de apoio assinado por, pelo menos, 77 passageiros.

As queixas ficaram registradas, inclusive, em relatório do aeroporto. Após o homem subir na asa do avião, a aeronave teve que ser trocada. Não há informações se o homem foi liberado ou se ainda está sob custódia.