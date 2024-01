Ativistas jogam sopa contra pintura de Mona Lisa, no Louvre, neste domingo (28)

Um dos quadros mais famosos do mundo, a "Mona Lisa", de Leonardo Da Vinci, foi alvo de um protesto neste domingo (28) no museu do Louvre, em Paris. Duas ativistas atiraram sopa no vidro que protege a pintura. As informações são do g1.

Imagens de um vídeo mostraram duas mulheres jogando sopa vermelha na obra de Da Vinci, o que espantou o público no local. "O que é mais importante? A arte ou o direito a um sistema alimentar saudável e sustentável?", gritaram as ativistas em francês.

Veja também

Ambas passaram pela barreira de isolamento para chegar mais perto da pintura. Depois, foram alcançadas pelos seguranças do museu.

As mulheres representam a organização francesa "Riposte Alimentaire" (Resposta Alimentar). A empresa emitiu um comunicado dizendo que o protesto procurava destacar a necessidade de proteger o ambiente e as fontes de alimentos.

Atingir a arte

Nos últimos anos, muitos ativistas têm como alvo a arte para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas.

O vidro em frente à "Mona Lisa" foi coberto com creme num protesto em maio de 2022.

Outras tentativas incluíram atirar sopa aos "Girassóis", de Vincent Van Gogh, na Galeria Nacional de Londres, em outubro de 2022. No mês seguinte, os ataques foram direcionados a pinturas de Goya no museu do Prado, em Madri, na Espanha.