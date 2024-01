Brasileiro que seria deportado em Portugal sobe no telhado do Aeroporto de Lisboa; veja vídeo

Um brasileiro subiu no telhado do Aeroporto de Lisboa, em Portugal, após ter a entrada no país recusada nesta segunda-feira (29). As informações são do Uol.

O homem, que não teve a identidade revelada, chegou no país em um avião da companhia TAP Air Portugal. Ele seria deportado para Belo Horizonte (MG), mas fugiu e subiu no telhado através de uma placa solta no teto.

Psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica, policiais e bombeiros estiveram no local. Durante a negociação, foi colocado uma superfície inflável em frente ao telhado para evitar ferimentos caso o homem pulasse.

O brasileiro se entregou após sete horas de fuga. A área de chegadas de passageiros chegou a ser interditada, mas os voos não foram afetados. Não foi divulgado o motivo da entrada do brasileiro ter sido recusada.