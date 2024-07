Esposa de Nego Di ironiza pessoas que celebraram prisão do casal: 'É isso que te faz feliz?'

A influenciadora Gabriela Sousa, esposa do humorista Nego Di, criticou nas redes sociais as pessoas que celebraram a prisão do casal. Ela foi presa na última sexta-feira (12) por porte de arma de uso restrito e o ex-BBB foi preso neste domingo (14) por estelionato.

Após pagar fiança de R$ 14 mil, a influenciadora apareceu nos stories do Instagram usando tom irônico.

“Se tá ruim pra mim, pra nós, imagina pra quem tem que comemorar uma coisa dessas, a tragédia da Gabriela e do Dilson”, afirmou aos risos.

“Comemora, sou boazinha, eu gosto de dar motivo pra deixar vocês felizes. É isso que te faz feliz? Fica feliz, agradece, olha que fim de semana maravilhoso eu estou te proporcionando”, ironizou a esposa do humorista.

O casal é investigado pela Polícia Federal por envolvimento em esquema fraudulento de venda de rifas e lavagem de dinheiro.

A prisão da influenciadora ocorreu em flagrante depois que uma arma das forças armadas foi encontrada com ela.

Já Nego Di foi preso pela suspeita de lesar quase 400 pessoas com a venda virtual de produtos que nunca foram entregues.

A Polícia Civil encontrou movimentação financeira por parte do humorista de mais de R$ 5 milhões.