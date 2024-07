Nego Di é preso por suspeita de aplicar golpes de R$ 5 milhões contra clientes em loja

Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, foi preso pela Polícia Civil neste domingo (14), na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa Catarina. Na última sexta (12), o influenciador e ex-BBB havia sido alvo de uma operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro.

Segundo o g1, ele deve ser transferido para o Rio Grande do Sul ainda neste domingo. A prisão preventiva foi decretada, contudo, por outro crime, de estelionato. Ele é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual da qual é proprietário – mas os produtos nunca foram entregues.

A investigação da Polícia Civil indica que a movimentação financeira em contas bancárias ligadas a ele na época, em 2022, passa de R$ 5 milhões. A loja virtual, "Tadizuera", operou entre 18 de março e 26 de julho de 2022.

Nesse período, a Justiça determinou que ela fosse retirada do ar. Nego Di fazia a divulgação em perfis nas redes sociais dos produtos à venda, a exemplo de aparelhos de ar-condicionado e televisores, muitos deles com preços abaixo do de mercado – uma televisão de 65 polegadas, por exemplo, era vendida a R$ 2,1 mil.

Parte dos seguidores, que hoje passam de 10 milhões, comprou os produtos, mas nunca recebeu, de acordo com a Polícia Civil. A investigação aponta que não havia estoque, e que Nego Di enganou os clientes prometendo que as entregas seriam feitas, apesar de saber que não seriam. Ainda assim, movimentou dinheiro que entrava nas contas bancárias da empresa.

Autoridades policiais estimam que o prejuízo dos 370 clientes lesados seja superior a R$ 330 mil, mas como as movimentações bancárias são milionárias, a suspeita é de que o número de vítimas do esquema seja maior, só que essas pessoas não procuraram a polícia para representar criminalmente contra o influencer.

Pronunciamento sobre rifas virtuais

Di usou as redes sociais no último sábado (13) para se pronunciar sobre a acusação de ter lavado R$2 milhões por meio de rifas virtuais. O ex-BBB e a esposa, Gabriela Sousa, foram alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, responsável por apurar os sorteios, considerados ilegais.

"Estou aqui pra dizer que eu e minha esposa estamos bem. Tá tudo bem, graças a Deus", inicia o texto da publicação no X (antigo Twitter). Nele, o também apresentador e influenciador afirmou que abriu uma conta temporária nas redes para falar de tudo que as pessoas querem e "precisam" saber.

Legenda: Publicação do ex-BBB no X (antigo Twitter) no último sábado (13) Foto: Reprodução/X

"Estávamos preparados para o que aconteceu ontem. Nós sabíamos que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e todo mundo o porquê do que aconteceu ontem", continuou.

Gabriela foi presa em flagrante na última sexta-feira (12) depois de a Polícia encontrar com ela uma arma de uso restrito das Forças Armadas. O objeto estava sem registro e foi achada após um mandado de busca e apreensão na residência do humorista.

Dois carros de luxo também foram confiscados. Gabriela não chegou a passar o dia na cadeia, sendo liberada logo após ser levada pelos agentes ao pagar fiança de R$14,1 mil. As informações são do Metrópoles

"Perseguido politicamente"

A publicação do ex-BBB nas redes também agradeceu aos fãs pelo apoio. "Muito obrigado por todas as mensagens de carinho, e podem ter certeza de que meu trabalho e minha vida não parar".

Nego Di garante que está sendo perseguido politicamente após criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na época das enchentes no Rio Grande do Sul, em maio deste ano.

Legenda: Gabriela foi presa em flagrante depois de a Polícia encontrar com ela uma arma de uso restrito das Forças Armadas Foto: Reprodução/Redes sociais

Na ocasião, o comediante sofreu sanções da Justiça por divulgar fake news, sendo obrigado a apagar publicações em nos próprios perfis da internet por determinação do Tribunal de Justiça (TJ), sob pena de multa de R$100 mil.

Di propagou que as autoridades estariam impedindo barcos e jet-skis de voluntários de realizar salvamentos na região de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por falta de habilitação dos condutores.

Além disso, ele também compartilhou imagens de cadáveres boiando que não eram da tragédia que assolou o Sul do país, mas de uma inundação que aconteceu no Rio de Janeiro.

Conta retirada do ar

Logo após a detenção de Gabriela Sousa, Nego Di teve a conta do Instagram retirada do ar. Atualmente ele está usando uma conta temporária, onde explicou que irá dar mais detalhes sobre o ocorrido.

A publicação nas redes sociais termina com a seguinte mensagem: "Estamos juntos, amo muito vocês e, no processo, provaremos tudo o que tiver que provar. Seguimos de pé e com Deus no coração sempre".