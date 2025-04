Gilberto Gil e Anitta cantam juntos em show da turnê 'Tempo Rei', no Rio

A cantora Anitta foi a convidada de sábado (5) para cantar com Gilberto Gil, no Rio de Janeiro, na turnê de despedida "Tempo Rei".

Anitta foi recebida pelo cantor ao som de "Funk-se quem puder". Em seguida, os dois cantaram a música "Aquele Abraço".

O show teve a presença de muitos famosos: Isis Valverde, Adriana Esteves com Vladimir Brichta, Marieta Severo, Juliette com o noivo, Kaique Cerveny, e mais.

Ao longo da turnê, Gilberto Gil já recebeu vários outros artistas nos palcos, como os cantores Russo Passapusso, da banda BaianaSystem, Margareth Menezes, Marisa Monte e Lulu Santos.

No perfil oficial de Gilberto Gil, foi compartilhado um vídeo com legenda: "Funk-se quem puder! Encontro que ficará na memória com a garota do Rio".

A turnê Tempo Rei marca o fim da jornada de Gilberto Gil nos palcos e celebra mais de 60 anos de carreira do artista.

Em novembro, a turnê chega a Fortaleza. O show será no Centro de Formação Olímpica (CFO).