Anitta se pronuncia após comentários sobre 'novo rosto' e diz que 'sempre' fez procedimentos

A cantora Anitta, de 32 anos, quebrou o silêncio sobre os comentários que vem recebendo na internet desde que divulgou o resultado de novos procedimentos estéticos. Nesta quarta-feira (9), ela se manifestou. Em uma transmissão ao vivo pelo perfil no Instagram, a cantora rebateu as críticas sobre a nova aparência.

“Saíram algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência, etc. e ter pegado uma bactéria numa cirurgia, coisa que seria bem perigoso, eu estaria, sei lá, acamada nesse caso”, começou a artista.

Ela revelou que recebeu muitas mensagens de pessoas achando que estava com “o pé na cova”. “Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume”, afirmou.

“Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que fiz ninguém nem descobriu e ninguém nem percebeu e nem se falou sobre isso, e tá tudo certo”, continuou Anitta.

A popstar falou ainda sobre a acusação de influenciar fãs e seguidores a também fazer intervenções: "As pessoas podem falar do que querem, mas não sobre a perspectiva de que a gente precisa falar porque ela está influenciando as pessoas a não se aceitarem. O que influencio está no meu perfil. Inúmeras coisas verdadeiramente importantes na minha opinião.”

Anitta mostrou o novo rosto em 28 de junho, com algumas selfies nos stories do Instagram, que logo geraram reações diversas dos internautas. Eles destacaram o quanto a cantora havia mudado e estava parecendo outra pessoa.