Enquete Power Couple: qual casal deve vencer o reality show? Vote

Os casais Adriana e Dhomini, Carol e Radamés e Ray e Victor estão na final do Power Couple Brasil. Eles disputam o voto do público para saber qual será o par vencedor do reality show nesta quinta-feira (10).

O resultado da votação será divulgado durante a final da 7ª temporada do programa, previsto para começar às 22h30 na RecordTV. Quem receber mais votos será o casal vencedor.

Abaixo, o Diário do Nordeste quer saber sua opinião sobre quem deve vencer a atração.

VOTE NA ENQUETE DO POWER COUPLE

Como foi formada a final do Power Couple?

Por terem o melhor saldo da semana, Adriana e Dhomini foram os primeiros finalistas do programa, ainda na terça-feira (8).

Com a eliminação do casal Tali e Rafa durante a última DR da 7ª temporada nessa quarta-feira (9), resultado que confirmou a parcial da enquete do Diário do Nordeste, os demais pares se classificaram para a última etapa do reality show.