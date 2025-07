Enquete Power Couple: parcial aponta quem deve ser o último casal eliminado do reality

Carol e Radamés são os favoritos a permanecerem na casa do "Power Couple Brasil", o reality da TV Record que está em sua reta final. O casal disputa a DR desta semana com outros dois: Ray e Victor e Tali e Rafa. A parcial da enquete do Diário do Nordeste aponta os primeiros com 50,1% da preferência do público.

Ray e Victor receberam 33,1% dos votos favoráveis à permanência no game, enquanto Tali e Rafa têm apenas 16,8% de apoio.

O casal menos votado será eliminado nesta quarta-feira (9), durante o programa ao vivo. Logo após o resultado, começará a votação para definir a dupla vencedora.

Já estão classificados para a final Adriana e Dhomini.

Vote na enquete do Power Couple

Como foi formada a última DR do Power Couple?

Por terem tido os piores tempos no desafio desta semana, Carol e Radamés, Ray e Victor e Tali e Rafa foram direto para os banquinhos da zona de eliminação.

Já Adriana e Dhomini, como tiveram o melhor tempo na prova, foram direto para a final.