Mari Fernandez cancela show; equipe fala que a estrutura não tinha o 'mínimo de segurança'

A cantora cearense Mari Fernandez contou aos fãs por meio das redes sociais que não faria o show no Maranhão, agendado para este domingo (24). Mari e a equipe dela alegam que a estrutura do evento não cumpre o "mínimo dos requisitos de segurança para a equipe e todos os presentes".

Por meio de um comunicado oficial, a artista explicou que a atitude se tratava de um ato de responsabilidade e respeito ao seu público. A versão do prefeito da cidade de São Francisco do Maranhão, Adelbardo Santos, onde aconteceria a apresentação, é outra.

Também nas redes sociais, o prefeito disse que soube da suspensão do show por meio de um produtor de Mari: "infelizmente, ele cancelou sem muita justificativa, só disse que não daria para ela vir se apresentar", conforme o gestor.

PALCO CERCADO POR ÁGUA

A equipe da artista filmou parte da estrutura para mostrar a condição do local. Nas imagens, parte do palco aparece cercado por água.

De acordo com a produção da cantora: "a estrutura para a apresentação foi montada em um local inapropriado" e com falta de aterramento do palco, sustentação do piso, sem ART assinada pelo engenheiro responsável e, sem o plano de ação do Corpo de Bombeiros".

SUPOSTAS EXIGÊNCIAS

Adelbarto Santos fala que há alguns dias vinha recebendo exigências da equipe de Mari Fernandez. O prefeito pede desculpas à população e diz que está "de coração partido".

"Desde sexta-feira ele fez várias exigências. Pediu pra gente trocar o som, nós trocamos. Pediu para trocar o palco, nós trocamos. Pediu pra gente trocar o hotel, nós trocamos. É uma pena porque já pagamos a banda. Ainda oferecemos um avião para ir buscar a cantora".