Patrícia Poeta fala sobre Silvio Santos durante programa na TV Globo

A apresentadora Patrícia Poeta lembrou de uma forma carinhosa do Silvio Santos, dono do SBT, durante a exibição do programa 'Encontro' nesta terça-feira (2).

O momento aconteceu enquanto uma mulher na plateia falava da primeira versão da novela "Pantanal", exibida originalmente na TV Manchete e, logo depois, no SBT. "Eu vi a primeira versão. A segunda está sendo totalmente diferente", disse ela.

Manoel Soares, também apresentador do programa, a questionou sobre ter visto todos os capítulos da primeira versão. "Sim, toda. Assisti duas vezes. Na Manchete e depois reprisou na outra emissora", explicou a mulher. Em seguida, ele completou: "no SBT, está tudo certo".

Ao ouvir o nome da emissora, Patrícia logo aproveitou para lembrar do apresentador. "Um beijo para o Silvio Santos", disse ela.