Ludmilla anuncia show Numanice em Fortaleza; veja a data

Durante show no Festival Expocrato 2022, na noite desta terça-feira (12), Ludmilla anunciou que o projeto 'Numanice' vai chegar a Fortaleza. Prometendo "três horas de pagode" e uma hora e meia de funk, o show deve acontecer em 3 de setembro.

Mais detalhes sobre a apresentação não foram divulgados.

Após cantar com Luísa Sonza, no tão desejado 'Lud Session', Ludmilla levou o público à loucura com o anúncio.

"Queria avisar que o Numanice vai vir pra Fortaleza e eu quero todos vocês lá, com essa energia, bombando naquele open bar maravilhoso", convidou.

Ludmilla no Festival Expocrato

Ludmilla estreou no palco do evento, que acontece, no Parque Pedro Felício Cavalcante, nesta terça. Acompanhada da esposa Bruna, a carioca foi do funk ao pagode cantando músicas já conhecidas e seu novo projeto 'Lud Session', com direito a muito romantismo com a amada, em "Maldivas".

O festival segue nesta quarta (13) e terá como atrações Saia Rodada, Elba Ramalho, Toca do Vale, Waldonys, Zezo e Luan Estilizado.

Numanice

O 'Numanice' é um projeto da cantora carioca com faixas inéditas e regravações de clássicos do pagode. No primeiro álbum do projeto, Ludmilla cantou com o amigo Thiaguinho e com as bandas Sorriso Maroto, Di Propósito e Vou pro Sereno. No segundo disco, ela priorizou canções inéditas e autorais, sem participações especiais.