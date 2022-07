Ludmilla e Luísa Sonza fazem feat no palco da Expocrato 2022

A carioca Ludmilla e a gaúcha Luísa Sonza foram destaques da Expocrato 2022, na noite de terça-feira (12). O tão desejado "Lud Session" aconteceu e levou o público a loucura no Parque Pedro Felício Cavalcante.

Luiza Sonza estreou no megapalco do festival surpreendendo os fãs ao se disfarçar junto a produção do evento e surgir no palco secundário, instalado no meio da galera cantando “Interesseira”. Ela animou os fãs com hits do álbum “Doce 22”.

Legenda: Ludmilla contou com presença de Brunna no palco do evento Foto: Divulgação/Fabiano Junior/Expocrato

Logo depois foi a vez de Ludmilla estrear no palco do evento. Acompanhada da esposa Bruna, a carioca foi do funk ao pagode cantando músicas já conhecidas e seu novo projeto "Lud Session", com direito a muito romantismo com a amada, em Maldivas.

Durante o evento, o público foi surpreendido com o feat “Tudo porque Você Mentiu” na voz de Ludmilla e Luiza Sonza.

Do funk ao Pop rock

Legenda: Nando Reis foi um dos nomes aclamados de terceira noite de evento Foto: Divulgação/Kaio Cads/Expocrato

Nando Reis trouxe suas canções mais famosas, entre elas "Janeiro a Janeiro" e "All star". Além delas, cantou composições que fez para outros artistas e bandas, como "Dois Rios", originalmente interpretada por Skank.

A banda Selvagens à Procura de Lei também trouxe muito rock, animando pela terceira vez o mega palco do Festival Expocrato. No repertório, canções queridas pelo público, como "Tarde livre" e "Brasileiro", ecoaram nas vozes que estavam assistindo ao show.

Os artistas locais Cíço Bodim e Lucas Lemos também tiveram espaço nessa noite especial, apresentando as canções mais estouradas do momento.

O Festival Expocrato segue até o dia 17 de julho, com um estilo diferente a cada noite. Nesta quarta-feira, é o forró quem comanda ao som de Elba Ramalho, Waldonys, Zezo, Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Toca do Vale.