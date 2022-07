Erasmo Carlos leva sucessos da Jovem Guarda na segunda noite da Expocrato 2022

Aos 81 anos, em show de homenagem à Jovem Guarda, Erasmo Carlos se apresentou pela primeira vez no Festival Expocrato, nesta segunda-feira (11). O eterno “Tremendão” foi ovacionado pelo público com hits de 50 anos de existência.

No repertório de Erasmo Carlos, clássicos atemporais que ultrapassam o tempo e são cantados por várias gerações como “Eu sou o Tal”, “Quero que Tudo Vá Pro Inferno”, “Eu Sou Terrível” e “Festa de Arromba”.

Veja os shows da Expocrato 2022:

A segunda noite do Festival teve ainda o momento de os casais dançarem agarradinhos com sucessos que embalaram as tertulhas da mocidade de muitos casais. “O Importante é o Verdadeiro Amor”, “Aparências”, “Eu Preciso de Você” foram só alguns dos sucessos da seara sentimental.

Fernando Mendes deu sequência à noite de muitas emoções. “Cadeira de Rodas” foi cantada em uma só voz com o público, assim como “Voa Pombinha”. O ponto alto da noite foi quando o cantor convidou uma fã pra subir ao palco pra dançar junto do ídolo.

Legenda: Palco da Expocrato 2022 Foto: Reprodução/Instagram

Forró presente em segundo dia de festa

Legenda: Público cantou sucessos do "Baú do Real", da banda Forró Real Foto: Reprodução/Instagram

E claro que o ritmo oficial do nordeste, o forró, não podia ficar de fora dessa noite onde o sentimento foi a flor da pele. Forró Real prometeu e cumpriu. O Baú do Real fez todo mundo dançar ao som de “Zouk do Rubi”, “Ela Chorou de Amor” e “Ânsia”.

Ainda subiram ao palco Henrique Farra, Gil Sanfoneiro e Marcelo Namorador com o repertório mais atualizado do forró e piseiro, e Vicente Forró de Raiz, trazendo clássicos do pé de serra.

Nesta terça-feira (12), a dupla Luísa Sonza e Ludmilla prometem fazer a galera dançar muito. Nando Reis e Selvagens à Procura de Lei também agitam o público com o melhor do rock nacional. E fechando a noite com muito piseiro, Japãozinho.