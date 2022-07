Expocrato 2022 deve movimentar R$ 50 milhões

A estimativa é do vice-presidente do Grupo Gestor da feira, Gonzaga de Melo Neto. Ele afirma que a cifra é modesta, mas deve ser superada se o movimento no parque continuar maior do que o registrado em 2019, ano do último evento, antes da pandemia. O termômetro é o número de animais de grande porte que estarão na exposição. Gonzaga afirma que a capacidade máxima já foi atingida: 535, inclusive com a necessidade de construção de um novo pavilhão.

A Expocrato reúne criadores de todo o Nordeste. O evento começa dia 10 e vai até 17 de julho. A intenção deles é mostrar e conhecer pessoas e, assim, manter contatos e fazer negócio nos próximos meses. É um espaço para buscar clientes e investimentos. A feira agropecuária em si já é um evento concorrido. Mas a Expocrato tem outros diferenciais.

Primeiramente, o festival de música. São 8 noites de show com atrações do sertanejo, do forró, do pop/rock e de outros ritmos. A segunda característica da Expocrato é a tradição. São 78 anos de evento. Nós crescemos visitando a Expocrato, levamos os nossos filhos para conhecer, contamos os dias para o começo da festa. O tempo está mais frio. As pessoas compram roupa e calçado novos para ir à feira!

Além da tradição e da injeção na economia, a Expocrato tem algo que é muito humano: os reencontros. Na próxima semana, vamos rever amigos e parentes. Muitos moram aqui mesmo e não nos encontramos nos outros dias por causa dos compromissos diários. Outros e são milhares vêm de longe, estão voltando ao Cariri ou visitando pela primeira vez.

Confira a programação completa:

Domingo (10)

Leo Santana

Dilsinho

Magníficos

Wallas Arrais

Chumbo Sim Senhor

Alencar e Banda

Jefinho

Flor Florentino

Segunda-feira (11)

Erasmo Carlos

Márcio Greyck

Fernando Mendes

Forró Real

Gil Sanfoneiro

Vicente Forró de Raiz

Henrique Farra

Marcelo Namorador

Terça-feira (12)

Luiza Sonza

Nando Reis

Ludmilla

Selvagens à Procura de Lei

Japãozin

Lucas Lemos

Cicero Bodim e Banda

Quarta-feira (13)

Saia Rodada

Elba Ramalho

Toca do Vale

Waldonys

Zezo

Luan Estilizado

Banda Mel Carvalho

Antonio Marcos

Quinta-feira (14)

Pedro Sampaio

Zé Felipe

Zé Vaqueiro

Matheus Fernandes

Limão com Mel

Ana Nery

João Paulo e Banda

Sexta-feira (15)

Wesley Safadão

Dorgival Dantas

Taty Girl

Calcinha Preta

Wawá

Josué Bom de Faixa

Bulé de Caminhão

Sábado (16)

Gusttavo Lima

Xand

Mari Fernandez

Jonas Esticado

Rafael Belo Xote

Luan Rocha

Domingo (17)

João Gomes

Tarcisio do Acordeon

Vitor Fernandes

Dennis DJ

West Reis

Gideon e Banda

Guto Sobreira