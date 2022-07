No Crato, Ludmilla e Luisa Sonza visitam mural pintado em homenagem a elas

A carioca Ludmilla e a gaúcha Luísa Sonza visitaram um mural pintado em homenagem a elas no Crato (CE). Após shows realizados na Expocrato, às 4h, as artistas passaram de van pelo local.

"Eu e a Luísa Sonza não viemos tirar foto num muro que pintaram a gente aqui em Crato às 4 da manhã não né?!", escreveu Ludmilla em post no Twitter.

Ludmilla e Luísa Sonza no Crato

A obra é assinada pelo artista Wanderson Petrova Cavalcante, conhecido por obras inspiradas na Madonna e pelo gosto pela música pop.

"Vocês acham mesmo que não iria ter um mural comemorativo na minha terrinha que amo para celebrar a vinda destas duas Deusas, @luisasonza e @ludmilla. Mulheres, artistas, fortes, necessárias e inclusivas!", escreveu Wanderson Petrova no Instagram.

A carioca Ludmilla e a gaúcha Luísa Sonza foram destaques da Expocrato 2022, na noite de terça-feira (12). O tão desejado "Lud Session" aconteceu e levou o público a loucura no Parque Pedro Felício Cavalcante.

Cantoras estrearam na Expocrato

Luiza Sonza estreou no megapalco do festival surpreendendo os fãs ao se disfarçar junto a produção do evento e surgir no palco secundário, instalado no meio da galera cantando “Interesseira”. Ela animou os fãs com hits do álbum “Doce 22”.

Legenda: Ludmilla contou com presença de Brunna no palco do evento Foto: Divulgação/Fabiano Junior/Expocrato

Logo depois foi a vez de Ludmilla estrear no palco do evento. Acompanhada da esposa Bruna, a carioca foi do funk ao pagode cantando músicas já conhecidas e seu novo projeto "Lud Session", com direito a muito romantismo com a amada, em Maldivas.

Durante o evento, o público foi surpreendido com o feat “Tudo porque Você Mentiu” na voz de Ludmilla e Luiza Sonza.