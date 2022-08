Ana Maria Braga faz vaia cearense no Mais Você: 'é um grito que sai do útero'

A apresentadora Ana Maria Braga brincou ao vivo, durante o Mais Você desta quarta-feira (3), com a vaia cearense. O momento aconteceu no quadro 'Feed da Ana', comandado pela repórter Juliane Massaoka. "É um grito que sai do útero", brincou a apresentadora.

Primeiro, Juliane entrevistava o ator cearense Silvero Pereira quando foi questionada sobre a vaia. "Você conhece a vaia cearense?", perguntou ele à repórter. "Você vai ter que aprender a vaia cearense", disse.

Veja o momento com a 'vaia cearense':

No mesmo momento, o artista também fez o convite a Ana Maria, que se mostrou disposta a aprender rapidamente. "Esse é um código, qualquer lugar do mundo que você quiser saber se tem um cearense você grita e alguém vai responder", garantiu Silvero Pereira.