Luxo da Aldeia abre o Pré-Carnaval de Fortaleza com homenagem aos 80 anos do compositor Fausto Nilo

Apesar de dizer ao Verso que não se vê como “muito carnavalesco”, o cearense Fausto Nilo é autor de algumas das principais composições entoadas nos carnavais do Brasil desde os anos 1970. Vida e obra do artista natural de Quixeramobim são o mote para o tema do bloco Luxo da Aldeia em 2024, que dá partida à folia na próxima sexta-feira (12), na Praça do Ferreira.

Na ocasião, o grupo abre a programação oficial de Pré-Carnaval da Prefeitura de Fortaleza e, também, o ciclo de homenagens a Fausto. Sob o título de “80 Carnavais”, a temática do bloco em 2024 faz alusão ao aniversário de 80 anos do compositor — a serem comemorados em abril deste ano — e a um dos versos de “Bloco do Prazer”.

A canção, a primeira da parceria entre o cearense e o baiano Moraes Moreira, é um dos clássicos do período das festas no Brasil. Com letra e música escritas ainda no fim dos anos 1970, a obra mistura versos que o compositor define como mais “melancólicos” — como “a vida tá pouca / e eu quero muito mais” — à animação dos acordes do baiano. “Mais difícil do que fazer uma música estourar é fazer uma música permanecer”, atesta Fausto.

Legenda: Luxo da Aldeia abre programação oficial do Pré-Carnaval da Prefeitura de Fortaleza nesta sexta-feira (12), na Praça do Ferreira Foto: Ribamar Neto / divulgação

No Ceará, a faixa é pedida certeira nas apresentações do Luxo da Aldeia. “A primeira relação (com Fausto) se dá no repertório”, confirma Mateus Perdigão, vocalista e guitarrista do grupo. “O bloco tem a proposta de apresentar músicas de compositores cearenses. O Fausto Nilo é um deles e, talvez, um dos mais representativos”, afirma.

“Desde que a gente começou a pensar o repertório do Luxo da Aldeia, as músicas dele entraram logo de cara, principalmente em parceria com Moraes Moreira. São canções que já estão na memória do povo, não só aqui, mas no Brasil todo”, celebra.

Legenda: Compositor cearense nascido em Quixeramobim, Fausto Nilo assina letras de diversos clássicos do Carnaval brasileiro Foto: Luiz Alves / divulgação

Indo da já citada "Bloco do Prazer" à “Chão da Praça", passando por “Coisa Acesa”, o repertório de 2024 do Luxo irá se aprofundar no leque de obras do compositor. “A gente vai dar ênfase às músicas do Fausto Nilo, das que a gente já tocou durante a nossa história a algumas novidades”, adianta Mateus.

Estreia do bloco em 2024

O músico ainda ressalta que “outras ações” estão sendo organizadas e serão divulgadas ao longo das próximas semanas. Nesta sexta (12), o Luxo irá se apresentar das 18h às 19h30, na Praça do Ferreira. Na sequência, o grupo baiano Olodum sobe ao palco.

Já a partir das próximas sextas-feiras até o Carnaval, o espaço será ocupado de 19h às 22h pelo bloco cearense. O tradicional show irá trazer, a cada semana, uma nova participação especial para tocar com o grupo. Os nomes estão sendo ainda fechados e devem ser divulgados em breve.

Legenda: Camisa de 2024 do Luxo da Aldeia, assinada pela dupla de artistas Clarissa Salomoni e Rafael Viana, traz símbolos das músicas de Fausto Nilo Foto: divulgação

Além do repertório e das apresentações, a homenagem a Fausto Nilo está literalmente impressa também na identidade visual da camisa do Luxo da Aldeia deste ano. Assinada pela dupla de artistas Clarissa Salomoni e Rafael Viana, a arte se inspira tanto em letras quanto em capas de discos do homenageado.

Há, ainda, outro aspecto especial na ilustração ressaltado por Mateus: a presença do azul, “uma cor e uma palavra muito utilizadas nas canções do Fausto”. “As cores do bloco são vermelho e amarelo, mas nesse ano a gente traz esse detalhe do azul como uma referência, um símbolo do Fausto Nilo”, destaca.

Fausto e Luxo ao longo dos anos

Nos últimos 12 anos, a relação entre o bloco e o compositor foi se expandindo para além do repertório e inclui episódios de parcerias em shows e até em gravação. “Eu conheço o pai dos meninos (Marcus Vinícius Oliveira, o Marvioli, fundador do bloco Concentra Mas Não Sai) e, quando eles formaram o grupo, tomei conhecimento de que eles tinham essa coisa do Carnaval e incluíram o meu repertório”, inicia Fausto.

O compositor lembra de uma participação que fez em um show do bloco quando ele ainda ocupava o bairro Benfica, em 2012. A mesma memória é destacada por Mateus. “Meu pai avisou que ele estava lá e, depois, que ia subir para cantar. A gente tinha um palco super pequeno, no meio da rua. Sem ensaio, ele subiu e cantou. Foi de uma gentileza”, compartilha.

Outras participações em shows se somaram ao longo dos anos, incluindo com a presença do parceiro Moraes Moreira. Além delas, o grupo gravou para o disco “Tantos Carnavais Depois” (2018) a faixa “Lua de Papel”, uma composição de Fausto e Moraes.

“Ele é uma pessoa que conviveu com muitos artistas importantes e viveu muitos momentos importantes na música brasileira. A relação com ele se deu muito dessa forma solícita, gentil, generosa”, ressalta Mateus. “É uma homenagem justa, ele é uma pessoa importante para a música brasileira e para a música cearense”, celebra o músico.

Na música e na arquitetura

Nascido em Quixeramobim em 5 de abril de 1944, Fausto Nilo começou a trajetória artística ainda nos anos 1970, ligado a nomes do chamado Pessoal do Ceará. Parceiro de cearenses como Fagner e Belchior, o artista também trabalhou com figuras como Moraes Moreira, Armandinho, Pepeu Gomes, Geraldo Azevedo e Dominguinhos.

Entre outras composições assinadas por Fausto estão “Eu também quero beijar” (com Moraes Moreira e Pepeu Gomes), “Zanzibar” (com Armandinho) e “Cartaz” (com Francisco Casaverde). Músicas escritas por ele foram gravadas por artistas como Maria Bethânia, Gal Costa, Amelinha, Chico Buarque e Zé Ramalho.

Além da atuação como compositor, Fausto também se formou em Arquitetura, tendo sido responsável, juntamente de Delberg Ponce de Leon, pelo projeto do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Luxo da Aldeia no Pré-Carnaval 2024

Quando: abertura nesta sexta-feira (12), a partir 18 horas, seguido de show do grupo Olodum; nas sextas-feiras seguintes, show do bloco com participações especiais semanais a partir das 19 horas

Onde: Praça do Ferreira, entre as ruas Major Facundo e Floriano Peixoto, no Centro

Mais informações: no Instagram @luxodaaldeia