Integrantes do Natiruts falam sobre a turnê de término da banda ao Fantástico: 'Não teve desavença'

Após 28 anos de uma carreira consolidada, a banda Natiruts chegará ao fim. O grupo brasiliense fará uma turnê de encerramento intitulada "Leve com Você", que passará por Fortaleza em 6 de julho, com show no Iguatemi Hall. Em entrevista ao Fantástico do domingo (21), os músicos Alexandre e Luís Mauricio falaram sobre a decisão de encerrar esse ciclo.

"Diferentemente da maioria dos casamentos, não teve uma desavença ou uma briga para se separar não. Foi uma decisão pensada, que maturou bastante dentro das nossas cabeças. Tudo em nome da arte", explicou Alexandre.

A banda anunciou o encerramento em fevereiro de 2024 e provocou comoção nos fãs de todo o país. Para Luís Mauricio, a reação do público foi uma comprovação de que o grupo cumpriu o seu propósito durante a carreira. "É até contraditório assim, né? Porque a gente viu a comoção do nosso público e a gente fica muito feliz de ver o tanto que a banda é querida", refletiu o músico.

Em seguida, prosseguiu: "Mas para a gente, é um momento de celebração. Conseguimos entregar o nosso melhor e fomos muito além do que a gente se propôs no começo. Então, acho que assim, é realmente uma missão cumprida e cumprida com excelência".

Novos projetos

Questionados sobre os planos para depois da turnê, cada um afirmou que pretende enveredar por um caminho. Alexandre disse que deseja seguir na música, mas em um estilo diferente. "Tenho o sonho de tocar guitarra de jazz, revelou o artista. Ele continuou: "Vou me dedicar um pouco a me aprofundar mais no instrumento, seguir fazendo música por aí, mas agora não só reggae".

Já Luís contou que planeja se dedicar mais à causa política da cannabis medicinal. Ele afirmou que, após entender a necessidade de pacientes que precisam desse medicamento, passou a se envolver mais com esse movimento. "Tem alguns anos que eu estou superengajado na causa da cannabis medicinal. Se tornou um novo propósito na minha vida", enfatizou.

Turnê 'Leve com Você'

Com 20 datas confirmadas pelo Brasil, a turnê passará pelas seguintes cidades: