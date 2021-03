Fiuk e Juliette discutem no BBB 21 por calda de bolo

A madrugada foi carregada de desentendimentos entre Fiuk e Juliette no BBB 21, nesta terça-feira (23). O conflito foi pelo fato da paraibana ter comido boa parte da cobertura de chocolate de um bolo feito pelo ator. A desavença entre os dois começou na área externa da casa.

"A coberturazinha que eu botei no meio é para todo mundo, tá?", apontou o cantor rindo. "Perdão. Todo mundo comeu? Só eu?", perguntou a sister. O brother respondeu que ninguém havia comido além dela.

Viih Tube, que escutou o papo, brincou dizendo que Juliette era muito egoísta. A paraibana comentou que foi feio o que fez, mas justificou: "Eu queria muito comer aquele brigadeiro... Não tem nenhum pedacinho mais? Eu comi tudo mesmo? Zerei?", questiona. Fiuk ouviu e ponderou: "Praticamente. Só estou lembrando que tem mais gente".

Vote na enquete:

inter@

Na sequência, o brother paulista disse que não havia mais ingredientes para fazer uma nova cobertura e que apenas a maquiadora e advogada comeu — além dele, que pegou um pedaço muito pequeno.

Fiuk complementou que, se não tivesse visto Juliette comer o bolo, ninguém saberia quem era o responsável por acabar com tudo e ela dispara que teria se manifestado e se retira.

Juliette chora após desentendimento com Fiuk

Legenda: Juliette chorando na área da cozinha e sendo consolada por Viih Tube, Camilla de Lucas, Thaís e Pocah Foto: Reprodução/TV Globo



Após conflito com Fiuk a respeito da cobertura de um bolo, a paraibana Juliette chorou na cozinha do Vip e desabafou com alguns participantes sobre o assunto. “Eu estou desgastada. Não aguento mais isso. Por causa de nada. Toda vez é uma briga por causa de comida. Eu fiz carne moída e macarrão. Ele fez ovo para não comer a carne que eu fiz. Eu pedi para ele fazer esse bolo. Ele fez. Eu comi um pedaço e ele está falando”.

Viih Tube diz que achou que era brincadeira do brother, e Camilla de Lucas falou que não estava entendendo. “Não tem leite condensado? Tem. É só fazer”, afirmou a paraibana. As sisters que estão na cozinha falaram ainda que havia bastante bolo para outras pessoas comerem.

Juliette continuou o desabafo e falou sobre a comida de Fiuk. “Eu como a comida dele todo dia e digo que está maravilhosa. Eu tento, mas não tem como. Aí eu sou chata?”.

"Vão brigar por coisa de verdade", diz Camilla de Lucas

Legenda: Camilla de Lucas alertou Fiuk para que haja brigas relevantes e não por conta de um bolo Foto: Reprodução/TV Globo



Logo após desavença entre Fiuk e Juliette, a influenciadora digital Camilla de Lucas disparou: "Eu quero briga assim. Agora, essas brigas de vocês...".

"Só queria pensar em todo mundo, só isso", explicou Fiuk e a sister de Nova Iguaçu completou: "Mas os dois. Os dois querem pensar em todo mundo e ninguém acaba pensando no outro".

Logo, ela disparou: "Resolvam-se. Vocês dois", dizendo que não fazia sentindo os dois brigarem por conta de um bolo.





Fiuk concordou dever relevar mais as situações no confinamento, e Camilla de Lucas opinou: "Se duvidar, não começou no bolo, tá? Vai juntando uma coisa na outra". O brother, então, refletiu: "Eu não sei ainda, Cami, se eu não vejo uma coisa que você vê. Ou se você não vê uma coisa que eu vejo".

Na sequência, a influenciadora pediu que Fiuk parasse com isso: "Não quero saber. Ou vocês vão brigar por coisa de verdade, ou... vocês estão brigando por coisa boba". Fiuk insistiu que o que houve entre ele e Juliette não foi uma briga. Ele seguiu ouvindo conselhos de Camilla e destacou: "Ela gosta de brigar comigo".