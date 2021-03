Carla Diaz é favorita para ser a próxima eliminada do BBB 21, segundo aponta a parcial da enquete organizada pelo Diário do Nordeste. Até o início da noite desta segunda-feira (22), dia que antecede o resultado oficial, a atriz aparece com 54,37% da rejeição do público que acompanha o programa.

Até o momento, mais de 86 mil pessoas deixaram opinião na enquete.

Rodolffo, que é o segundo mais votado no questionário, está com 37,43% das intenções de voto. O brother foi o indicado do líder Gilberto na formação de paredão deste domingo (21).

Enquanto isso, o cantor Fiuk, recebeu 8,20% dos votos da enquete do Diário do Nordeste.

Nesse ponto, vale ressaltar que os resultados da enquete não influenciam na eliminação oficial, que vai ao ar na TV Globo na noite desta próxima terça-feira (23).

Quem votou em quem?

Arthur - Viih Tube

Rodolffo - Juliette

Caio - Juliette

Carla Diaz - Caio

Sarah - Juliette

Juliette - Arthur

Pocah - Juliette

Thaís - Caio

Viih Tube - Caio

Fiuk - Arthur

João Luiz - Arthur

Camilla de Lucas - Caio

Prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta foi disputada por Caio, Carla Diaz e Fiuk. O trio passou por várias etapas e a disputa acabou sendo vencida por Caio.

Dedo-duro

Em sorteio, Gilberto tirou Juliette que escolheu descobrir o voto de Sarah. A consultora de marketing digital revelou voto na paraibana. Em outra rodada, Gilberto sorteou o nome de Viih Tube. A youtuber escolheu saber o voto de Caio. O goiano afirmou que votou em Juliette.