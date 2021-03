Camilla de Lucas corta tranças no BBB 21 para usar lace; veja visual

A influenciadora digital Camilla de Lucas, participante do BBB 21, chamou atenção da internet na tarde desta segunda-feira (22). Com ajuda de Carla Diaz, João Luiz, Juliette, Sarah Andrade, Thaís Braz e Viih Tube, ela cortou as traças para usar uma lace.

Sentada no chão em frente ao espelho do camarim, a sister cortou as madeixas e disse: "Depois que corta, não tem como voltar atrás". Após lavar o cabelo, a influenciadora digital confessou que usaria laces, mas antes disso, mostrou aos brothers o cabelo natural.

Legenda: Camilla de Lucas aplicando lace após cortar tranças Foto: Reprodução/TV Globo

Os colegas de confinamento elogiaram muito o visual de Camilla e a incentivaram a usar o cabelo natural antes de colocar uma peruca. "Tá lindo, meu Deus", declarou Sarah. "Camilla, você está linda", revelou Viih Tube. "Olha ela, está diferente", elogiou Arthur. Gilberto caiu aos gritos empolgados e elogiou a sister: "Eu amei, ficou linda. Eu estava muito ansioso para ver".

No perfil de Camilla de Lucas no Instagram, a equipe que cuida da rede social da influenciadora publicou texto de apoio ao corte. "Que meninas e mulheres pretas saibam ainda a sua importância na sociedade, principalmente a assumir o seu black, sua identidade. Porque ter poder, é aceitar quem você é. Que momento mais lindo!".

O que é lace?

De forma prática, a lace nada mais é do que uma peruca que aparenta bastante o visual do cabelo natural. O acabamento da parte de dentro da peruca tem uma touca de tela bem fina e, além disso, os fios — que podem ser naturais ou sintéticos — são costurados manualmente para um melhor caimento.

Celebridades como Beyoncé, Rihanna, Ludmilla, Kardashians, Cacau Protásio e Taís Araújo já assumiram publicamente o uso de perucas e laces.

Juliette e Pocah brincaram com laces

Legenda: Pocah e Juliette desfilando pela casa do BBB 21 com laces de Camilla de Lucas Foto: Reprodução/TV Globo

No fim da tarde, Camilla de Lucas mostrou algumas laces usadas por ela para gravar vídeos. As participantes Juliette e Pocah levaram os participantes do BBB 21 aos risos ao usar diferentes modelos de cabelos.



Pocah foi comparada a uma personagem do jogo Grand Theft Auto (GTA). A funkeira chegou a simular o andar dos diferentes perfis do game.