Enquete BBB 21: Fiuk, Rodolffo e Carla Diaz? Vote em quem você quer fora da casa

A formação do oitavo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 21 aconteceu na noite deste domingo (21). Os participantes Fiuk, Rodolffo e Carla Diaz estão na berlinda. Gilberto, ganhador da prova do líder com Sarah, indicou o cantor sertanejo ao voto do público. O doutorando em economia ainda precisou realizar o "voto de minerva" entre Juliette e Caio. A eliminação será anunciada na terça-feira (23).

Na manhã deste sábado, Gilberto comentou em conversa com Sarah estar magoado com Rodolffo após o sertanejo ter feito comentário homofóbico e machista sobre o vestido usado por Fiuk na festa na noite de sábado (20).

A sister Viih Tube, que ganhou a prova do anjo, imunizou Thaís.





Quem votou em quem?

Arthur - Viih Tube

Rodolffo - Juliette

Caio - Juliette

Carla Diaz - Caio

Sarah - Juliette

Juliette - Arthur

Pocah - Juliette

Thaís - Caio

Viih Tube - Caio

Fiuk - Arthur

João Luiz - Arthur

Camilla de Lucas - Caio

Prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta foi disputada por Caio, Carla Diaz e Fiuk. O trio passou por várias etapas e a disputa acabou sendo vencida por Caio.

Dedo-duro

Em sorteio, Gilberto tirou Juliette que escolheu descobrir o voto de Sarah. A consultora de marketing digital revelou voto na paraibana. Em outra rodada, Gilberto sorteou o nome de Viih Tube. A youtuber escolheu saber o voto de Caio. O goiano afirmou que votou em Juliette.