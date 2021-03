Sarah veste máscara e volta a ironizar pandemia de Covid-19 no BBB 21

Sarah Andrade parece ter ganho, de vez, olhares negativos do público do BBB 21, logo após ter mais uma declaração criticada nas redes sociais. Pouco antes do início do programa no domingo (21), a sister vestiu uma máscara e falou de forma problemática sobre a pandemia no Brasil.

No quarto, enquanto conversava com Gilberto e João Luiz, a analista de marketing tirou uma máscara da mala. "Acho que vou entrar assim hoje no ao vivo", declarou, aos risos. Em resposta, o professor questionou o motivo do item ter sido levado ao confinamento.

"Isso tá aqui desde o meu primeiro dia e aí eu não tirei. Virou até piada para gente, porque tem tanto tempo que a gente não usa... Pensando nas vítimas da Covid", comentou também com risadas. Veja:

sarah continua debochando da pandemia falando que ia ficar sem se arrumar hoje pra "homenagear as vítimas do covid" e riu #bbb21



Enquanto João e Gilberto permaneceram sérios diante dos comentários, o público nas redes sociais não perdoou a brasiliense. "Sarah fazendo piada sobre as vítimas da Covid. Nossa, apenas desprezo por gente assim. Espero que saia no próximo paredão que for", disse uma Internauta.

Para outros, uma "chamada" ao vivo, em rede nacional, poderia ser uma estratégia do programa. "As brincadeiras da Sarah sobre o Covid são realmente infelizes! Tiago poderia falar sobre o caso, alertar que ainda está puxado aqui fora, que o bicho tá pegando aqui fora e que as pessoas precisam respeitar a dor", opinou o humorista Victor Sarro no Twitter.

Equipe da sister

Também em resposta às redes sociais, a equipe de Sarah publicou comunicado reafirmando posicionamento contra qualquer declaração da sister que tenha diminuído a gravidade do coronavírus.

"Sarah errou muito em declarações sobre um assunto tão delicado e que afeta tristemente todos nós. Nós, como equipe, acreditamos que aqui fora ela entenderia a gravidade do que estamos vivendo e sabemos que sua atitude também será de se desculpar", escreveram no Instagram.

Festas na pandemia

Esta, inclusive, não é a primeira vez na qual Sarah é criticada ao citar a Covid-19 na casa do BBB 21. Em conversa com Arthur, a brasiliense disse ter comparecido a diversas festas nos últimos meses.

Vale lembrar que as aglomerações não estão recomendadas desde o ano passado, período no qual a pandemia se espalhou pelo mundo. Atualmente, segundo balanço do Ministério da Saúde, até a manhã desta segunda (22), 294.042 óbitos pela doença já foram registrados em solo brasileiro.

"Quando me ligou para a entrevista, falou para mim: 'Pandemia não existe para você? Ninguém tá morrendo para você?'. Oxi... e eu: 'Eu não tô sentindo nada'", disse aos risos.

Ainda durante o diálogo com o crossfiteiro, ela relatou que estava comparecendo a grandes eventos e que, pouco antes da entrada no BBB, apareceu em festa realizada em Alagoas.