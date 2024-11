CAPTEI: Memorial Edson Queiroz - Três Anos de Memória e Cultura

O Memorial Edson Queiroz comemora seu terceiro aniversário de uma maneira especial e envolvente, unindo arte, natureza e história. Este evento significativo é marcado pela abertura da exposição fotográfica “Aves que Habitam o Campus”, do fotógrafo Ares Soares com curadoria de Cláudio Sena, que destaca a rica biodiversidade do Ceará através de imagens lindas em 32 fotografias que exibem espécies vistas no campus da Unifor.

Legenda: Ares Soares Foto: Kid Júnior

A exposição é uma iniciativa do Instituto Myra Eliane, que gerencia o memorial, em parceria com a Fundação Edson Queiroz, apoiadora da Universidade de Fortaleza (Unifor). O evento não só reforça o compromisso da instituição com a cultura e a educação, mas também celebra a beleza natural do estado.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: Kid Júnior

A programação das comemorações começou com a tradicional missa em ação de graças na histórica Igreja Matriz de Cascavel, seguido da abertura oficial da exposição no Memorial Edson Queiroz. A mostra traz imagens vivas e detalhadas, oferecendo um olhar íntimo sobre as aves que habitam a região.

Legenda: 3º ano do Memorial Edson Queiroz Foto: Kid Júnior

A exposição está aberta ao público até o dia 7 de dezembro, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Legenda: Thiago Braga, Ares Soares, Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: Kid Júnior

Legenda: Thiago Braga e Ares Soares Foto: Kid Júnior

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: Kid Júnior

Legenda: Ares Soares Foto: Kid Júnior

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: Kid Júnior

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: Kid Júnior

