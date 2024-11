CAPTEI: Inauguração do Studio Velocity em Fortaleza

No sábado, 09, Fortaleza ganhou um novo ponto de encontro para cuidar do bem-estar da sua saúde: o Studio Velocity, mais que um empreendimento fitness uma verdadeira conexão com corpo, mente e música, uma experiência que não se explica, se sente.

A nova unidade apresenta uma experiência de exercícios coletivos na cidade, oferecendo um ambiente vibrante, com música eletrizante e jogos de luzes envolventes.

Legenda: Ana Louise, Ana Patricia Ribeiro e Letícia Diógenes Foto: LC Moreira

A Velocity Fortaleza fica localizada na Rua Vicente Linhares, 521, loja 2. A sala comporta até 28 alunos por sessão. Tem uma arquitetura funcional que proporciona aos alunos conforto e eficiência durante as atividades.

Legenda: Sala de Aulas Foto: LC Moreira

A Velocity é novidade em Fortaleza, mas sua fundação foi no ano de 2014, assim, se consolidando como referência no segmento de fitness, oferecendo aulas dinâmicas de 45 minutos que favorecem o condicionamento físico completo, com possibilidades de queima calórica de até 700kcal por sessão.

Legenda: Velocity Fortaleza Foto: LC Moreira

Empolgadas com o empreendimento, as sócias Roberta Cavalcante e Isabela Albuquerque ressaltaram

Legenda: Roberta Cavalcante Foto: LC Moreira

"Fortaleza respira saúde, energia e muita música. A chegada da Velocity está em sintonia com a essência vibrante da nossa cidade."

Legenda: Isabella Albuquerque Foto: LC Moreira

“Trazer essa experiência completa de bem-estar físico e mental para Fortaleza é realmente especial.”

Legenda: Velocity Fortaleza Foto: LC Moreira

