CAPTEI: Christiane Leitão - A Primeira Mulher Presidente da OAB-CE

A advogada Christiane Leitão fez história neste 19 de novembro de 2024. Após a votação que aconteceu das 8h às 16h no Iguatemi Hall, instalado no Shopping Iguatemi Bosque e nas Subseções, nas dependências das suas respectivas sedes, a candidata da Chapa 20 se tornou a primeira mulher eleita para presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará (OAB-CE) em seus 91 anos de existência. Sua eleição representa um marco para a advocacia cearense e para a representatividade feminina em cargos de liderança.

Legenda: David Sombra, Christiane Leitão e Erinaldo Dantas Foto: Instagram Christiane Leitão

A nova era do triênio 2025-2027 liderada por Christiane Leitão tem como objetivo promover a valorização e defesa da advocacia, buscando melhorar as condições de trabalho e o acesso a direitos para todos os advogados no estado. Uma gestão pautada na ética e na responsabilidade, com um olhar voltado para a inovação e o avanço da profissão.

Legenda: Christiane Leitão entre integrantes da chapa eleita Foto: Instagram Christiane Leitão

Christiane Leitão, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da OAB-CE, possui uma sólida formação acadêmica e um extenso currículo de atuação em defesa dos direitos da mulher e da igualdade de gênero. Sua eleição representa um passo importante para a diversidade e a representatividade na advocacia cearense.

Com uma trajetória marcada pela dedicação à profissão e ao ativismo em prol dos direitos das mulheres, Christiane Leitão se destaca como uma líder comprometida com a advocacia e com a promoção da justiça e da igualdade. Sua eleição como presidente da OAB-CE é um marco histórico e uma inspiração para todas as advogadas e advogados do estado.

Legenda: David Sombra e Christiane Leitão Foto: Instagram Christiane Leitão