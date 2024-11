CAPTEI: 21ª Edição do Prêmio da Construção Consagra Líderes do Setor

Na noite de 13 de novembro, quarta-feira, o Teatro do Riomar foi cenário da prestigiadíssima 21ª edição do Prêmio da Construção, promovido pelo Sinduscon Ceará. O local trouxe mais segurança e conforto aos convidados que comentaram sobre a toda a logística da nova “casa” do evento que, anualmente, não apenas coroa o calendário do setor da construção civil, mas também simboliza um reconhecimento profundo do esforço coletivo e individual dedicado ao progresso do mercado imobiliário no Ceará.

Em um ambiente de celebração e networking, empresários, autoridades e influentes formadores de opinião reuniram-se para prestar homenagem aos notáveis méritos alcançados ao longo do ano. A cerimônia destacou-se por sua capacidade de unir as diversas facetas do setor, proporcionando um espaço de reconhecimento para aqueles que atuam em prol do seu desenvolvimento contínuo.

A premiação contemplou várias categorias fundamentais, entre elas, Operário do Ano, Responsabilidade Social, Tecnologia, Qualidade e Inovação, Desenvolvimento Setorial, além do aguardado título de "Construtora do Ano". Este último é, sem dúvida, o ponto alto da noite, onde excelência em Gestão e Qualidade, Segurança do Trabalho e Sustentabilidade foram os principais critérios de avaliação.

Legenda: Ricardo Cavalcante, Elmano de Freitas e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

O Governador Elmano de Freitas foi agraciado na categoria Desenvolvimento Setorial pelo reconhecimento ao compromisso e às inestimáveis contribuições prestadas ao setor.

Legenda: Construtora Moura Dubeux Foto: LC Moreira

O mais aguardado título foi entregue a Construtora Moura Dubeux, a "Construtora do Ano"

Legenda: Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

"O Prêmio da Construção é muito mais do que uma simples premiação. É um momento de celebrar as conquistas do nosso setor, de reconhecer o talento e a dedicação de todos aqueles que contribuem para o desenvolvimento do Ceará." Patriolino Dias Presidente do Sinduscon - Ce

A 21ª edição do Prêmio da Construção deixa uma marca significativa no setor, reafirmando seu papel como uma força motriz de progresso e inspiração. À medida que olhamos para o futuro, as empresas e profissionais que compõem este vital setor são desafiados a continuar elevando os padrões de qualidade, comprometimento e inovação, garantindo que o Ceará continue a se destacar no cenário nacional.

Legenda: Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Com uma noite repleta de alegrias e promessas de novos horizontes, o Prêmio da Construção mantém-se como um verdadeiro testemunho do potencial e das conquistas de uma indústria que constrói não apenas edifícios, mas o próprio futuro do Ceará.

Veja as fotos da captadas por LC Moreira:

