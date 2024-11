CAPTEI: Roma Joias inaugura nova loja no North Shopping Jóquei

A Roma Joias inaugurou na noite de sexta-feira, 08, a sua primeira loja no North Shopping Jóquei, no bairro Jóquei Clube.

Por lá, a marca proporcionou aos convidados e visitantes do shopping uma experiência única, com coquetel, DJ e um desfile exclusivo de peças das coleções.

Legenda: Henrique Lima Foto: LC Moreira

“Essa é a quarta loja Roma Joias na cidade de Fortaleza. O North shopping Jóquei é um espaço estratégico para nós e este é o início de uma maratona de inaugurações que pretendemos fazer a partir deste mês”

A Roma é uma marca de joias folheadas a ouro e prata com fabricação própria e que tem como diferenciais a qualidade das peças, o design exclusivo e o custo acessível para o consumidor final. As peças douradas possuem 15 milésimos de ouro, uma qualidade acima do mercado, e as peças em prata são confeccionadas com prata 925.

Legenda: Roma Joias Foto: LC Moreira

Nascida no Ceará, a Roma tem lojas físicas em Fortaleza, Recife e Goiânia que já atendem a todo Brasil por meio do envio de peças. Há planos de expansão para outras regiões do país. Atuando no ramo de venda direta, conta com cerca de 5 mil revendedoras cadastradas.

LC Moreira esteve por lá e registou os momentos da inauguração. Vem ver!

