Gilberto se declara para Juliette em festa do BBB 21: 'Tu me aperreia, mas eu te amo'

Em mais uma noite de festa no BBB 21, o pernambucano Gilberto declarou seu amor por Juliette. Durante a festa do líder, o doutorando em economia e a advogada dançaram de mãos dadas a música "La Belle de Jour", de Alceu Valença.

Gilberto perguntou para a sister: "lembra nosso Paredão?". A advogada fez sinal que sim, eles se abraçaram e o doutorando começou a chorar. Em seguida, a paraibana aconselhou o brother a seguir o coração durante o jogo: "Segue ele e pronto".

O pernambucano, então, gritou: "tu me aperreia, mulher, mas eu te amo". "Eu também. Chora, não. Eu estou muito feliz", declarou Juliette. Horas antes, Gilberto confessou para Sarah e Caio que poderia vetar a advogada da prova do líder e declarou: "meu coração dói".





Gilberto dança hit de Britney Spears

Com uma festa "Raibow", Gilberto se divertiu explorando os acessórios de figurino. Juliette e Camilla de Lucas produziram o brother com peruca loira, boina colorida e microfone.

Ao som de "Oops!...I Did It Again", hit da cantora Britney Spears, a sister Camilla de Lucas sugeriu que o pernambucano fizesse a performance da música. O doutorando em Economia seguiu para o palco e dançou o sucesso pop.

Caio faz cabeça de Gilberto para veto em Juliette

Legenda: Gilberto e Caio conversaram sobre veto em Juliette na prova do líder Foto: Reprodução/TV Globo



Ainda durante a festa do líder, em conversa na casa, o fazendeiro Caio afirmou que o doutorando em economia é uma prioridade para ele e o aconselhou: "Saiba as escolhas que você vai fazer. Eu não quero te botar contra ela, nunca, nem contra ninguém. Só quero que você fique tranquilo do que você vai fazer".

Na conversa, Gilberto disse que o jogo sempre foi ele, Sarah e Fiuk, seguido pela dupla de Caio e Rodolffo. E mais uma vez, ele falou sobre a advogada. "Juliette se perdeu por aqui, mas ela vinha depois de João [Luiz] e Camilla [de Lucas]", explicou o pernambucano sobre as preferências na casa. Sarah, então, se juntou a Caio e Gilberto e brincou: "cadê meu pódio?".

Gilberto revelou para a brasiliense o que estava comentando para o fazendeiro: "Eu estou falando para ele que meu coração dói, porque eu ia vetar a Juliette. Ela chegou para mim e falou assim: 'Amigo, se eu não for Líder amanhã, já valeu a pena, porque você escolheu as mesmas comidas que eu'. Meu coração dói".

Após ouvir, a consultora de marketing digital avaliou a declaração da advogada: "Você sabe que ela é muito boa nas palavras, mas assim, não acho que ela falou isso de jogo, não". Ela continuou e aconselhou o pernambucano: "não pensa isso agora. Pensa amanhã".