Karol Conká brinca com meme surgido depois que ela saiu do BBB 21: 'me bota na próxima edição'

Karol Conká entrou na onda do meme surgido depois que ela saiu do Big Brother Brasil (BBB) 21. Na ocasião, a cantora brigou com o ator Lucas Penteado, e falou para ele: "qualquer coisa, me bota no paredão". A declaração viralizou na internet e ganhou versões divertidas. Ela respondeu, brincando: "qualquer coisa me bota na próxima ediçãwwwnnn".

No Twitter, o post da rapper, que ocupa o primeiro lugar como a pessoa que mais teve rejeição no BBB 21, com 99,17%, rendeu vários retweets, comentários e curtidas.

Já no Instagram, Karol Conká publicou uma foto dela com uma imagem do filme Os Vingadores ao fundo, na qual a cantora aparece sendo enforcada pelo personagem Thanos.

Durante o confinamento no reality show, a rapper foi comparada com o supervilão da história em quadrinhos. "Qualquer coisa, me bota no seu coraçaawn", legendou ela.

Veja alguns memes que os internautas postaram: