Sarah e Gilberto voltam a criticar Juliette no BBB 21 e decretam voto na paraibana

Sarah e Gilberto bateram o martelo na tarde desta quarta (24) no BBB 21 e não devem mais conversar com Juliette. A decisão, compartilhada entre os dois, surgiu após breve desentendimento com Viih Tube, que seria votada pelos brothers no paredão formado no último domingo (21).

A brasiliense, que já vinha em relação desgastada com a paraibana, chegou a declarar que era será a opção possível nesta semana. "Agora a Juliette é minha única e exclusiva opção de voto!", disse, exaltada, no quarto do Líder ao lado do pernambucano.

Gilberto, em contrapartida, não confirmou inteiramente a vontade de votar na sister, mas deixou claro o desejo de distanciamento. "Até me arrependi de não ter colocado a Juliette no paredão. Acho que o Brasil queria tirá-la", relatou ao lembrar da decisão que tomou ao enviar Caio à berlinda.

Conversa com Viih Tube

Apesar da falta de confronto direito nesta tarde, Sarah e Gil se sentiram atacados pela advogada após revelação de conspiração de votos em Viih Tube. No último domingo, a analista de marketing chegou a comentar com Rodolffo que, mesmo com vontade de votar Juliette, faria diferente para salvá-lo do paredão.

Juliette foi a responsável por contar as articulações à youtuber, que respondeu com a intenção de conversar com Sarah futuramente. No entanto, pouco tempo depois, as duas sentaram para os esclarecimentos.

Legenda: Juliette contou à Viih Tube sobre intenções de Sarah na última formação de paredão Foto: reprodução/Gshow

"Ele estava querendo juntar votos para se livrar do paredão, caso fosse pela casa. Eu já sabia que ele não ia pela casa porque ia pelo voto do Gil", iniciou a brasiliense em meio à argumentação.

Continuando, ela voltou a apontar Juliette como primeira opção de voto. "Eu queria votar na Juliette, mas ele disse que não podia essa semana, aí eu falei: 'voto, para proteger você, eu voto'", contou sobre como teria surgido o nome de Viih Tube nas especulações.

Gilberto se estressa

Logo após a conversa de Sarah, foi a vez de Gilberto apontar as opiniões dele sobre Juliette. "Desculpa me meter assim, mas toda vez que Juliette fica com essa ideia de não conversar com a pessoa, ela vai passando informação", comentou o brother.

No momento, ele aproveitou para defender Sarah. "Uma coisa que eu depois lhe contei o fato, você entendeu, a Sarah nunca disse isso, entendeu? Nunca", apontou.

Juntos, Gilberto e Sarah continuaram com as críticas à paraibana. "Eu vi o que ela quis fazer, ela quis dizer 'eu sou a vítima'", opinou o economista.

Dessa forma, os dois pontuaram o afastamento definitivo no confinamento. "Não quero mais entender o lado dela, que se dane, sou assim mesmo, na hora que eu tomo ranço, eu tomo ranço", reforçou Sarah ainda nervosa.

Conversa do ex-G3

Por conta das conversas paralelas, Juliette foi ao quarto do Líder para apontar as divergências. "O que eu disse a Viih foi: 'Viih, seguinte, presta atenção porque se não fosse eu, era você'. Fato", disse a paraibana.

Juliette deixando Sarah e Gil calados explicando toda a situação como realmente aconteceu! #BBB21 pic.twitter.com/gU6Thsxr3A — Juliette F. Infos 🌵 (@JulietteFInfos) March 24, 2021

Além disso, ela se colocou como disponível para conversar. "Por isso que eu digo, quando tiver uma dúvida e quiser me perguntar, eu respondo. Antes de concluir alguma coisa, me pergunte que eu respondo", comentou.

Mesmo assim, Sarah continuou desconfiando de Juliette. "Eu ainda continuo com as mesmas opiniões. Ela sabe envolver com as palavras muito bem", finalizou.