Carla Diaz fala sobre relacionamento com Arthur à Ana Maria Braga: 'quando a gente gosta, fica cega'

Eliminada do BBB 21, o primeiro compromisso de Carla Diaz na televisão foi a tradicional entrevista à Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (24). Durante o programa, um assunto não faltou: o relacionamento com Arthur no reality show. "Acho que muitas vezes, quando a gente gosta de alguém, a gente fica cega", justificou a atriz sobre a insistência na história entre os dois.

Em uma votação apertada em competição com Rodolffo e Fiuk, Carla deixou a "casa mais vigiada do Brasil" com 44,96% dos votos do público. Um dos motivos, citados por Ana Maria na entrevista, seria justamente o desenvolvimento do namoro entre a sister e o instrutor de crossfit.

Segundo Carla, a falta de acesso a todos os acontecimentos do jogo acabaram sendo cruciais para a continuidade com Arthur.

"Muitas vezes, quando a gente gosta de alguém, a gente fica cega, ainda mais em um programa de televisão no qual não estamos vendo tudo. Estou bem chateada mesmo, é algo que não desejo para mim, nem para mulher nenhuma", lamentou a artista.

Nesse caminho, ela disse estar de consciência tranquila e questionou o julgamento feito pelos espectadores do programa. "Estou sendo julgada por algo que eu não vi, mas estou aqui, arcando com as consequências disso", começou, ao rebater a forma pela qual estaria sendo a responsável pela falta de reciprocidade.

"Se eu estivesse vendo tudo que aconteceu, eu teria um pensamento muito diferente. Eu fui muito sincera e coerente com o que eu senti", disse.

"A minha consciência está tranquila, eu joguei, eu me permiti viver. Se a pessoa não conseguiu ser sincera comigo, eu só posso ficar triste mesmo", completou.

Volta do paredão falso

Logo após falar de Arthur e as consequências do relacionamento, Carla também citou a relação com os outros brothers da competição após o retorno do quarto secreto.

Carla afirmou ter optado por uma estratégia tranquila com o paredão falso, mas que foi constantemente procurada pelos diálogos por conta da eliminação falsa.

"Estava com a agenda cheia, né, Ana? Todos, de repente, queriam conversar. Até mesmo quando eu estava lavando roupa", disse aos risos.

Apesar da falta de influência na casa, o retorno de Carla ao confinamento marcou a 21ª edição do Big Brother Brasil. Vestida de dummy, bonecos usados pela produção no reality, ela movimentou o programa em uma reviravolta inesperada pelos demais participantes.