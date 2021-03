Carla Diaz é a sétima eliminada do BBB 21, com 44,96%

A atriz Carla Diaz foi a sétima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21, na noite desta terça-feira (23), como apontou a enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Ela recebeu 44,96% dos votos, contra 44,45% de Rodolffo e 10,59% de Fiuk.

Carla Diaz e Fiuk estavam na noite de eliminação porque foram a primeira dupla a sair da Prova do Líder, que aconteceu entre quinta-feira (18) e sexta-feira (19). Na ocasião, Gil e Sarah venceram a disputa.

Rodolffo, por sua vez, foi o indicado do líder, Gil, que competiu com Sarah a segunda fase da Prova do Líder, da qual saiu vitorioso. O doutorando em Economia ganhou ainda um carro da marca patrocinadora do reality show.

Paredão falso

Há duas semanas, a atriz foi a mais votada no paredão falso do BBB 21 e ficou no quarto secreto. Ela recebeu 62,40% dos votos, como também apontou a enquete do Diário do Nordeste.

Na ocasião, ela ficou assistindo o que acontecia na "casa mais vigiada do Brasil". Retornou com poder de vetar por duas semanas as decisões do anjo.