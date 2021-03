Carla Diaz deve deixar o BBB 21 nesta terça-feira (23) com cerca de 55% dos votos do público, segundo aponta a parcial da enquete organizada pelo Diário do Nordeste. A atriz, junto de Fiuk e Rodolffo, disputa preferência do público.

Em mais de 100 mil votos, os leitores do Diário manifestaram o desejo de ver a saída de Carla do reality show. No entanto, vale lembrar, o resultado da enquete não define os rumos oficiais do programa da TV Globo.

Na pesquisa, Rodolffo aparece como o segundo mais votado, com 36,5% dos votos. O sertanejo, que faz parte da dupla musical 'Israel e Rodolffo', foi o indicado pelo líder Gilberto no último domingo (21).

Já em terceiro lugar, o cantor Fiuk aparece como o menos votado entre o público, com apenas 8% das intenções nesta berlinda. Assim como Carla, ele foi indicado em meio à disputa pela liderança, quando foram a primeira dupla a deixar a prova de quinta (18).

Volta do quarto secreto

A saída de Carla Diaz, no entanto, talvez seja inesperada. A atriz foi a escolhida pelo público há algumas semanas para deixar o confinamento em eliminação falsa, retornando dias depois em meio à surpresa dos brothers.

Ainda assim, nas redes sociais, Internautas tem criticado Carla pelo envolvimento com Arthur. Em um relacionamento de idas e vindas, os dois já formaram alianças diretas de jogo, enquanto os desentendimentos se destacam na rotina da "casa mais vigiada do Brasil".

Boninho fala de votação

No início da noite desta terça-feira (23), um dos diretores do Big Brother Brasil, Boninho, ressaltou a votação da semana. Segundo ele, os números estavam apertados horas antes do resultado da disputa.

"Gente, para mostrar para vocês nosso cantinho. O bicho tá pegando! A votação tá ó: curtinha", disse, em vídeo divulgado nas redes sociais.