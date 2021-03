Gil é o novo líder do BBB 21

Depois de terem passado quase 14 horas na prova do líder, o Big Brother Brasil (BBB) 21 confirmou Sarah e Gil como os vencedores. Nesta sexta-feira (19), eles disputaram a liderança e um carro zero quilômetro, e o doutorando em Economia foi o sortudo da vez.

Mesmo que não tenha ganhado esta segunda fase da prova do líder, a consultora de Marketing também está imune ao paredão que será formado domingo (21).

Tiago Leifert explicou a dinâmica: havia quatro chaves eletrônicas, sendo que uma delas ligaria o veículo. Quem conseguisse fazer isso levaria, então, o "combo": liderança, carro zero quilômetro e imunidade.

O pernambucano e a brasiliense sortearam quem jogaria primeiro. Ele foi o primeiro, e ela, a segunda. Gil escolheu a chave eletrônica 1, que era a correta, e se tornou o novo líder.

Na ocasião, o pernambucano ficou emocionado com a vitória e comemorou: "meu Deus, eu tenho um carro. Eu tô rica! Eu não tenho nem habilitação"

Como foi a primeira fase?

Um jogador sentava em uma plataforma de pista de teste como se estivesse em um carro. O outro ficava na extremidade do local controlando o movimento.

Um cronômetro era acionado, e as duplas trocavam de posição. Quando a troca era completada, o jogador na alavanca deveria acioná-la novamente.

1ª dupla eliminada vai ao paredão

Seguindo as regras do jogo, a primeira dupla que deixasse a prova do líder iria diretamente ao paredão. Depois de quase nove horas na disputa, Carla Diaz e Fiuk foram os primeiros a desistir.

O cantor precisou ir ao banheiro e questionou a atriz se eles poderiam desistir. Carla Diz concordou, e os dois saíram da disputa.

Vetado

Arthur foi vetado da prova do líder do BBB 21 por Fiuk.

Formação do paredão

Além de Carla e Fiuk, no domingo (21), serão emparedados o indicado do líder e o mais votado pela casa.

Bate-Volta

Disputam a prova Bate-Volta a dupla eliminada na prova do líder e a pessoa mais votada pela casa. O paredão final será triplo. O eliminado sai na terça-feira (23).