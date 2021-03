Gilberto e Sarah vencem prova do Líder no BBB 21 após eliminação e desistência

Gilberto e Sarah foram a única dupla restante no fim da prova do Líder do BBB 21, que se encerrou no início da tarde desta sexta-feira (19). Com isso, os dois aliados, que devem ser anunciados como os vencedores durante programa ao vivo, irão disputar por sorte o prêmio principal: um carro mais a liderança da semana.

Os dois, que já estão imunizados, comemoraram o feito após a desistência de Pocah e Juliette, a outra dupla com a qual disputavam desde a noite de quinta (18). A saída das duas ocorreu poucos minutos depois da eliminação de Caio e Rodolffo.

O anúncio, nesse último caso, foi feito pelo apresentador Tiago Leifert, logo após o cantor sertanejo urinar discretamente no local da disputa.

Os dois foram a quarta dupla a sair da prova e, durante o anúncio da eliminação, o apresentador do reality show questionou se os brothers teriam algo para falar antes que o comunicado fosse feito.

Ida ao banheiro

A vontade de "fazer xixi" parece ter sido o fator determinante para o desenrolar da prova do Líder desde o início da manhã desta sexta (19). Os primeiros a desistirem pelo motivo foram Carla Diaz e Fiuk, que já saíram do local indicados ao paredão da semana.

Em seguida, Viih Tube e Thaís fizeram acordo pela desistência, logo após a youtuber comunicar à aliada sobre o desejo de sair para o banheiro.

Na mesma linha, Camilla de Lucas e João Luiz também abriram mão dos prêmios. A influenciadora comentou sobre a necessidade de deixar a prova, mas só explicou o motivo ao professor dentro da casa do Big Brother Brasil.

Como foi a prova?

Legenda: A prova do Líder da semana foi disputada em duplas Foto: reprodução/Gshow

Patrocinada por uma montadora de carros, a prova, iniciada na quinta-feira (18), é disputada em duplas. Um dos concorrentes fica sentado em um carro, que foi adaptado em uma pista de testes simulada. Enquanto isso, o outro precisa segurar uma alavanca, fazendo os veículos se movimentarem.

De acordo com as regras da prova, a alavanca tem que ficar acionada durante todo o tempo. O único momento no qual é permitida a liberação é quando um cronômetro é acionado. Exatamente com o disparo, os dois membros da dupla devem trocar de lugar.